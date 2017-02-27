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Настало время Великого поста
С понедельника, 27 февраля, у православных верующих начинается Великий пост – самый долгий из многодневных постов, установленных церковью.
Великий пост, называемый еще "Святой четыредесятницей", был установлен в первые века христианства в память о том, как сам Иисус Христос 40 дней постился, голодая в пустыне, перед выходом на проповедь, пишет Корреспондент.
Согласно церковному учению, смысловое наполнение поста связано, прежде всего, с покаянием.
Христиане соблюдают пост, воздерживаясь от пищи животного происхождения и вина. Исключение составляют люди пожилого возраста, больные, маленькие дети, беременные и кормящие женщины, а также путешествующие.
При этом в церкви призывают не путать пост и диету, отмечая, что главное в посте – молитва, духовное очищение и совершенствование себя в стремлении уподобиться Христу.
Великий пост завершится празднованием Христова Воскресения, или Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 16 апреля.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, Великий пост
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