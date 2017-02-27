Настало время Великого поста

27.02.2017 10:45

С понедельника, 27 февраля, у православных верующих начинается Великий пост – самый долгий из многодневных постов, установленных церковью.

Великий пост, называемый еще "Святой четыредесятницей", был установлен в первые века христианства в память о том, как сам Иисус Христос 40 дней постился, голодая в пустыне, перед выходом на проповедь, пишет Корреспондент.

Согласно церковному учению, смысловое наполнение поста связано, прежде всего, с покаянием.

Христиане соблюдают пост, воздерживаясь от пищи животного происхождения и вина. Исключение составляют люди пожилого возраста, больные, маленькие дети, беременные и кормящие женщины, а также путешествующие.

При этом в церкви призывают не путать пост и диету, отмечая, что главное в посте – молитва, духовное очищение и совершенствование себя в стремлении уподобиться Христу.

Великий пост завершится празднованием Христова Воскресения, или Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 16 апреля.

Источник: from-ua.com