Порошенко в Днепре: именно здесь разбились планы "русской весны". ВИДЕО

27.02.2017 22:48

Президент Украины Петр Порошенко, пребывая с визитом в Днепре, отметил, что именно благодаря жителям этого города и их патриотической позиции удалось остановить российских оккупантов.

Видео опубликовано пресс-службой главы государства.

Ранее группа "ИС" сообщала, что в деле об оккупации Крыма фигурируют действующие украинские чиновники.

Источник: sprotyv.info