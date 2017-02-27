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Порошенко в Днепре: именно здесь разбились планы "русской весны". ВИДЕО
27.02.2017 22:48
Президент Украины Петр Порошенко, пребывая с визитом в Днепре, отметил, что именно благодаря жителям этого города и их патриотической позиции удалось остановить российских оккупантов.
Видео опубликовано пресс-службой главы государства.
Ранее группа "ИС" сообщала, что в деле об оккупации Крыма фигурируют действующие украинские чиновники.
Источник: sprotyv.info
Теги: политика, Донбасс, Днепр, Порошенко
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