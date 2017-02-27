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Росія разом з Україною не підтримує блокаду Донбасу – експерт

27.02.2017 09:33
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Росія разом з Україною не підтримує блокаду Донбасу – експерт

Вкрай дивним здається те, що Російська Федерація, синхронно з українською владою, не підтримує блокаду окупованих територій Донбасу, у зв’язку з чим постає питання про те, кого варто вважати агентом впливу, який грає на руку Кремлю.

Як передає replyua.net, про це заявив Дмитро Снєгірьов, експерт у військовій галузі. На його переконання, факт категоричного заперечення Москвою самого проведення блокади чітко свідчить про тиск Росії на вище політичне керівництво України для вирішення цього питання. Також Снегірьов додав, що підприємства на тимчасово окупованих територіях Донбасу, про які веде мову влада, в дійсності належать не Києву, а Москві. 

«Власником меткомбінату в Алчевську, за яким так побивається заступник керівника Міністерства з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, є російський «Внєшекономбанк». Його наглядовою радою керує сам російський прем’єр Дмитро Медведєв. Сум заборгованості цього підприємства Україні за використану електроенергію складає 700 мільйонів гривень», - зазначив Снєгірьов. 

На переконання експерта, у зв’язку з наявністю заборгованості блокується рахунки українського підприємства, а його працівників примусово відправляють у неоплачувані відпустки. Проте влада про це нічого не розповідає. 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, блокада
 
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