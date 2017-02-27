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Столичная полиция обещает крупнейшее вознаграждение за «шоколадного грабителя».
Столичные правоохранители разыскивают серийного налетчика на банки - за информацию, которая поможет установить и задержать подозреваемого, объявлено вознаграждение в размере 100 000 гривен.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"На счету злоумышленника уже более десятка ограблений, которые он совершает с 2007 года. Мужчина выбирает банки, в которых нет охраны", - заявили в полиции.
Отмечается, что грабитель ни разу не применял оружие во время угроз. В нескольких случаях мужчина назывался клиентом банка и требовал отвести его в кабинет директора. Там он заставлял открывать сейф с деньгами.
"Обычно после каждого такого преступления как "компенсацию" мужчина оставляет шоколадки или конфеты. Это, так сказать, его "фирменный" почерк", - рассказал сотрудник столичного уголовного розыска Сергей Руденко.
Анализируя поведение подозреваемого, оперативники сделали вывод, что он действует всегда очень спокойно и уравновешенно.
Последний эпизод ограбления произошел в феврале в одном из коммерческих банков на улице Васильковской. В полдень мужчина зашел в помещение и, угрожая оружием, заставил отдать ему деньги. Получив наличные, злоумышленник спокойно ушел.
"Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения. Они зафиксировали мужчину в возрасте примерно 50-55 лет, в очках, в темном пальто", - отметили в пресс-службе.
Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленника.
Полезную для следствия информацию можно сообщить по телефонам: 102 или (098) 868 18 88, или же обратившись в ближайшее отделение полиции.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, Киев, полиция, грабитель
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