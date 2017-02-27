В оккупированный Крым свозят «Буки»

27.02.2017 13:57

Российский Военно-морской флот развернет в Крыму зенитно-ракетные комплексы "Бук". Об этом сообщает российская газета Известия со ссылкой на штаб Черноморского флота, передает УП.

Как рассказали изданию в штабе ЧФ РФ, принципиальное решение о размещении "Буков" в Крыму уже принято.

Новые ЗРК поступят на вооружение 1096-го зенитно-ракетного полка (ЗРП), который базируется в Севастополе.

На первом этапе ЗРП получит комплексы "Бук-М2", а в последующем — более совершенные "Бук-М3". Правда, точная дата начала перевооружения пока неизвестна.

Сейчас на вооружении 1096-го полка стоят зенитно-ракетные комплексы "Оса".

"Бук-М2" поражает самолеты и беспилотники на расстоянии от 3 до 45 км. А крылатые и баллистические ракеты "берет" на дальности до 20 км.

В настоящее время в Крыму уже развернута 51-я дивизия ПВО Воздушно-космических сил России. На вооружении соединения стоят зенитно-ракетные системы С-300 и С-400, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь".

Источник: from-ua.com