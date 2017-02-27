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Весна близько: з'явився прогноз погоди на робочий тиждень
Протягом нового робочого тижня на українців чекає відносно тепла погода, яку супроводжуватиме волога повітряна маса, тому місцями передбачається підвищення температури повітря до 14 градусів, інформує replyua.net з посиланням на дані Українського Гідрометцентру.
У тому числі, синоптики передбачають найтеплішу погоду на заході та півдні країни – там температурний режим становитиме в межах 13 – 15 градусів з позначкою «плюс».
Потепління в Україні почнеться вже сьогодні – у західних областях стовпчики термометрів покажуть +13, у центральних регіонах – 12 градусів тепла. Ще тепліше буде на півдні України - +15 градусів за Цельсієм,. А ось на сході країни буде найхолодніше – не більше +8, також є вірогідність опадів.
Сонячним обіцяє бути і завтрашній день у всіх регіонах України. У західних областях передбачається до 15 градусів з позначкою «плюс», на сході температурний режим коливатиметься від 5 до 9 градусів з позначкою «плюс», у південній частині країни буде тепліше на один градус. Вже в середу, першого березня, на заході України очікуються опади, температурний фонд змін не зазнає. Четвер та п’ятниця також обіцяють бути дощовими, температура буде в межах + 10 градусів.
Теги: Украина, Донбасс, погода, весна
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