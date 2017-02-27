Весна близько: з'явився прогноз погоди на робочий тиждень

27.02.2017 14:15

Протягом нового робочого тижня на українців чекає відносно тепла погода, яку супроводжуватиме волога повітряна маса, тому місцями передбачається підвищення температури повітря до 14 градусів, інформує replyua.net з посиланням на дані Українського Гідрометцентру.

У тому числі, синоптики передбачають найтеплішу погоду на заході та півдні країни – там температурний режим становитиме в межах 13 – 15 градусів з позначкою «плюс».



Потепління в Україні почнеться вже сьогодні – у західних областях стовпчики термометрів покажуть +13, у центральних регіонах – 12 градусів тепла. Ще тепліше буде на півдні України - +15 градусів за Цельсієм,. А ось на сході країни буде найхолодніше – не більше +8, також є вірогідність опадів.



Сонячним обіцяє бути і завтрашній день у всіх регіонах України. У західних областях передбачається до 15 градусів з позначкою «плюс», на сході температурний режим коливатиметься від 5 до 9 градусів з позначкою «плюс», у південній частині країни буде тепліше на один градус. Вже в середу, першого березня, на заході України очікуються опади, температурний фонд змін не зазнає. Четвер та п’ятниця також обіцяють бути дощовими, температура буде в межах + 10 градусів.