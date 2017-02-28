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Что нужно указывать в налоговой декларации за 2016 год. ВИДЕО
Украинцы, получающие доходы не от налоговых агентов в лице работодателей, должны подать в налоговую декларции до 1 мая. Сделать это можно лично, через уполномоченное лицо, в электронной форме и даже по почте (в этом случае необходимо, чтобы штемпель c датой письма был проставлен до указанной даты), передает UBR.
"Любое лицо, которое получило доход от своей профессиональной либо независимой профессиональной деятельности, либо от любого другого источника дохода (например, дарения, получения имущества в наследство, осуществления какой-то разовой деятельности, которая была оплачена), обязано уведомить налоговые органы путем декларирования о получении такого дохода и далее оплатить соответствующий налог с дохода физического лица", — рассказал управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз.
Что нужно указывать в декларации:
Сдача недвижимости в аренду
Если арендатором является юридическое лицо, то именно оно обязано в своей декларации отразить аренду помещения и, выступая налоговым агентом, оплатить налог дохода физического лица за арендодателя.
Если же арендатором выступает физическое лицо, то арендодатель-физическое лицо декларирует получение дохода от аренды помещения и уплачивает налог дохода физического лица.
"Физическое лицо должно в любом случае подать декларацию о полученных на протяжении года доходах, в том числе о доходах от аренды находящегося в его собственности недвижимого имущества. Однако платить при этом не обязано, поскольку такую оплату налога осуществляет юридическое лицо как налоговый агент", — говорит Мороз.
Купля-продажа недвижимости и получение наследства
При оформлении сделок с недвижимым имуществом по его купле-продаже и при оформлении сделок по получению недвижимого имущества в наследство у нотариусов, которые в данном случае также выступают налоговым агентом, оплачиваются все налоги. Их необходимо в последующем отразить в налоговой декларации, но повторно оплачивать не нужно.
При этом, если продажа осуществляется первый раз за три года или если наследником является супруг, родители или дети, то происходит декларирование по нулевой ставке налога. Однако подача декларации в любом случае обязательна.
Подарки
Дарение любых подарков отродителей, детей и супругов, не облагаются налогом, но обязательно декларируются. Получение подарков от третьих лиц в любом случае уплачивается по ставкам 15-18% для получателя такого подарка и обязательно отражается в налоговой декларации.
При получении подарков в качестве призов от лотерей, розыгрышей либо любых других викторин и организаций, которые такие подарки разыгрывают между неограниченным кругом лиц, по уплате налогов применяется еще и повышающий коэффициент 1,5.
Истчник segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, продажа, украинцы, аренда, подарки, покупки, налоги
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