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Какой средний размер взятки в Украине
Журналистское расследование показало средний размер взятки в Украине. Это может вас шокировать, так как при средней зарплате в 144 евро, украинцы в среднем дают «на лапу» в десять раз больше. Об этом говорится в проекте «Громадського», который охватывает Украину, Россию, Беларусь, Молдову, Грузию, Армению и Азербайджан, сообщает интернет-издание «Информат».
Как отмечается, в Украине наибольшее количество антикоррупционных учреждений среди стран Восточной Европы.
Так, в нашей стране их уже 6, в Армении — 5, в Беларуси, России и Молдове по 3, в Азербайджане 2 и в Грузии — 1
Россия и Украина занимают 131 место по Индексу восприятия коррупции, который ежегодно определяет международная организация Transparency International.
При этом Грузия, в которой только одна антикоррупционная организация, занимает 44 место.
Также отмечается, что средний размер взятки в России составляет 3200 евро при средней зарплате в 493 евро.
В Молдове взятка составляет 113 евро при зарплате 215 евро, а в Азербайджане взятка достигает 50-100 евро при средней зарплате 250 евро.
Теги: Украина, Донбасс, коррупция, взятка
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