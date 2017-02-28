Киев заявил о рекордном падении давления в ГТС

28.02.2017 16:20

Нафтогаз и Еврокомиссия ждут объяснений от Газпрома. Российский Газпром в очередной раз нарушил условия контракта по обеспечению давления газа в украинской газотранспортной системе. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Согласно сообщению, сегодня по состоянию на 8:00 утра давление на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" упало до рекордно низкого за последние годы уровня 49,7 атм вместо оговоренных контрактом 60 атм.

Отмечается, что Газпром также нарушает условия транзитного контракта по максимальному уровню суточных колебаний заявок на отбор газа в пунктах выхода из ГТС Украины, которые не должны превышать 4,5% по пункту Ужгород, но в отдельные дни февраля данный показатель был превышен в два раза от нормы.

"Кроме того, в отдельные периоды текущего месяца качество газа, который подавался в украинскую ГТС из России, не соответствовало физико-химическим показателям, предусмотренными контрактом, – отметили в Нафтогазе и добавили, что систематическое несоблюдение Газпромом условий транзитного контракта создает риски для бесперебойных поставок газа в европейском направлении".

При этом в компании подчеркнули, что, несмотря на искусственно созданные российской стороной препятствия, Украина продолжает обеспечивать стабильные поставки газа в Европу, а все заявки импортеров российского газа выполняются вовремя.

В рамках механизма быстрого реагирования Европейская комиссия получила оперативное сообщение о внезапном снижении давления на ГИС "Суджа".

«Нафтогаз и Европейская комиссия обеспокоены ситуацией, сложившейся из-за невыполнения российской стороной своих контрактных обязательств, и ожидают от

Газпрома соответствующих объяснений и исправления ситуации ради стабильного обеспечения газом европейских потребителей», – подчеркивается в сообщении.

Источник korrespondent.net