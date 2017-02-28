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На львовском вокзале полицейские избивали пассажиров и требовали деньги
Во Львове на вокзале группа полицейских избивала пассажиров и требовала у них деньги. Троих участников группы задержали во время получения взятки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции во Львовской области.
"Было установлено, что полицейские, которые несли службу на Центральном железнодорожном вокзале города, предварительно сговорившись, систематически превышают служебные полномочия – применяют физическую силу (угрожают ее применением) к лицам, совершившим административные или уголовные правонарушения на территории района. А за непривлечение к ответственности полицейские требовали и получали денежные средства от задержанных. Также, не гнушались "правоохранители" и присваивать личные вещи этих граждан", – говорится в сообщении.
Во время собрания доказательной базы стало известно о 20 эпизодах преступной деятельности группы, к которым причастны 15 сотрудников отдела полиции, из числа сотрудников дежурной части и патрульно-постовой службы Железнодорожного отдела полиции.
К примеру, только за один день был задокументировано факт избиения в служебном кабинете дежурной части тремя полицейскими мужчины, который находился на вокзале навеселе, и применение насилия еще одним патрулем этого же отдела к другому пассажиру и получения от него 900 гривен.
Сотрудники Управления внутренней безопасности Главного управления полиции области, прокуратуры и отдела быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержали трех фигурантов группы "на горячем". Полицейские, по отлаженной схеме, заставили мужчину отдать им 230 евро и 220 польских злотых за непривлечение его к административной ответственности. Во время задержания злоумышленники пытались сопротивляться.
Кроме "свежей" взятки в служебном кабинете полицейских, во время 13 санкционированных обысков по месту их проживания обнаружено и изъято другие средства, полученные в результате вымогательства: 1 560 польских злотых, 31 350 гривен, 250 евро, 1 272 долларов США, а также – 38 мобильных телефонов, 1 охотничий нож, патроны различного калибра, граната РГД-5, ручной противотанковый гранатомет РПГ-18, происхождение которых устанавливается.
В настоящее время трем задержанным в порядке ст. 208 УПК Украины объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос относительно правовой квалификации действий других членов группы и привлечения их к уголовной ответственности. Продолжается следствие.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, Львов, взятка, полицейский
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