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На проукраинском митинге на границе с Крымом в адрес России сделали жесткое предупреждение. ВИДЕО

28.02.2017 15:20
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На проукраинском митинге на границе с Крымом в адрес России сделали жесткое предупреждение. ВИДЕО

Мэр приграничного с Крымом Геническа Александр Воробьев в резкой форме высказался о России, ее армии и Путине на Патриотическом марше в поддержку движения Сопротивления оккупации Крыма. Сам марш прошел в минувшее воскресенье недалеко от контрольно-пропускного пункта в Чонгаре. Об этом сообщает "Украинская Служба 1492".

Резонансное заявление мэр города сделал во время своего выступления и заявил, что Украина будет буквально "грызть зубами Путина и его многочисленную армию". Видео эмоционального выступления политика было опубликовано в Интернете и вызвало поддержку украинцев, которые отметили эмоциональность и провокационный тон Воробьева.

На марш прибыли многие активисты из Геническа и других районов Херсонской области, граничащей с Крымом. Также присутствовали активисты торговой блокады Крыма и представители татарской диаспоры.

 

 

Источник dialog.ua



Теги: Донбасс, Крым, Геническ, митинг, Херсонская область
 
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