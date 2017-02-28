- На проукраинском митинге на границе с Крымом в адрес России сделали жесткое предупреждение. ВИДЕО15:20
- В ООН прокомментировали признание РФ так называемых паспортов "ЛДНР"15:00
- Штаб блокады требует от Порошенко огласить все пункты Минских соглашений 14:40
- Украина закупит подержанные корабли Запада14:20
- Ощадбанк получил право хранить наличность НБУ14:00
- Россия использует Савченко в сугубо своих целях 13:20
- Трамп подписал нужный Украине указ12:40
- В Кремле отреагировали на призыв США к России прекратить обстреливать Донбасс10:00
- На львовском вокзале полицейские избивали пассажиров и требовали деньги08:10
- В Киеве обрушился мост на Шулявском путепроводе07:50
На проукраинском митинге на границе с Крымом в адрес России сделали жесткое предупреждение. ВИДЕО
Мэр приграничного с Крымом Геническа Александр Воробьев в резкой форме высказался о России, ее армии и Путине на Патриотическом марше в поддержку движения Сопротивления оккупации Крыма. Сам марш прошел в минувшее воскресенье недалеко от контрольно-пропускного пункта в Чонгаре. Об этом сообщает "Украинская Служба 1492".
Резонансное заявление мэр города сделал во время своего выступления и заявил, что Украина будет буквально "грызть зубами Путина и его многочисленную армию". Видео эмоционального выступления политика было опубликовано в Интернете и вызвало поддержку украинцев, которые отметили эмоциональность и провокационный тон Воробьева.
На марш прибыли многие активисты из Геническа и других районов Херсонской области, граничащей с Крымом. Также присутствовали активисты торговой блокады Крыма и представители татарской диаспоры.
Источник dialog.ua
Теги: Донбасс, Крым, Геническ, митинг, Херсонская область
- Во дворе Верховной Рады Крыма горят костры (ВИДЕО)
- Жители Херсонщины: "Пришлые роют в наших полях ямы для пограничных столбов" (ВИДЕО)
- В жёстких баталиях за судьбу Крыма погиб человек (ВИДЕО)
- В Москве ОМОН задерживает участников антивоенного митинга (ВИДЕО)
- Пропустите врачей! В Симферополе начались серьёзные столкновения (ВИДЕО)
- В Донецк на митинги ехал судимый россиянин
- Штаб блокады требует от Порошенко огласить все пункты Минских соглашений 14:40
- Россия использует Савченко в сугубо своих целях 13:20
- Боевики «ДНР» "наехали" на донецкие фирмы Ахметова13:10
- Боевики вводят "администрации" на шахтах Рината Ахметова13:00
- На Донбассе попала под обстрел сельхозтехника12:20
- Миссия ОБСЕ заметила перевозки угля в районах блокады неподконтрольного Донбасса11:20
- Никакой амнистии террористам "ЛДНР", жесткое "нет" особому статусу и выборам в ОРДЛО – опрос11:00
- В районе Мариуполя террористы били из САУ10:40
- Аброськин опубликовал список милиционеров-перебежчиков10:31
- В Северодонецке построят 7 многэтажек для переселенцев. В этом году приступят к первой09:25
- Медведев объявил, насколько взлетит цена на российский газ для Европы в 2017 году15:40
- На проукраинском митинге на границе с Крымом в адрес России сделали жесткое предупреждение. ВИДЕО15:20
- В ООН прокомментировали признание РФ так называемых паспортов "ЛДНР"15:00
- Штаб блокады требует от Порошенко огласить все пункты Минских соглашений 14:40
- Украина закупит подержанные корабли Запада14:20
- Ощадбанк получил право хранить наличность НБУ14:00
- Австралийский пенсионер случайно обнаружил, что 13 месяцев назад выиграл в лотерею миллион долларов13:40
- Россия использует Савченко в сугубо своих целях 13:20
- Боевики «ДНР» "наехали" на донецкие фирмы Ахметова13:10
- Боевики вводят "администрации" на шахтах Рината Ахметова13:00
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- Судьи красиво отмазывают пьяных водителей. ВИДЕО08:36
- Чорний шоколад позбавить набряків08:05
- Консервы на вашей полке: как консервированные лакомства влияют на здоровье07:25
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово16:19
- Как регионалы продали российскому олигарху крупнейшие украинские месторождения газа11:38
- Прощеное воскресенье: кого и за что нужно прощать20:09
- Фирташ начал сливать подельников 19:53
- Боец Правого Сектора: Савченко не могла так заявлять18:52
- Стрелков-Гиркин опубликовал сенсационные детали новых планов Кремля
- Савченко из Донецка обратилась к народу Украины: о чем попросила скандальный нардеп. ВИДЕО
- Фирташ начал сливать подельников
- Мы вернули все "серые зоны". Донецк окружен с трех сторон. Докучаевск в кольце
- В "ДНР" заявили о потере важных объектов
- Россия выделила деньги на повышение пенсий в ОРДЛО
- Как поменялись настроения в "серой зоне" на Донбассе. ВИДЕО
- Не поленитесь — прочитайте и вникните! И запомните — все это в тарифе!!!!!! — Кучеренко
- Война на Донбассе закончится нескоро. Готовиться нужно к худшему - Климкин
- Мы ничего не знали о Донбассе...