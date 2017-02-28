Нынешняя власть может предложить только политику «затыкания дыр»

28.02.2017 16:40

Разрушение Шулявского моста – результат «страусиной политики» власти, которая десятилетиями закрывала глаза на такие вызовы, как износ ЖКХ и транспортной инфраструктуры. Ситуацию прокомментировал политолог Алексей Красноперов.

Единственная серьезная попытка переломить негативную тенденцию, по словам эксперта, была предпринята еще 22 ноября 2001 года, когда на ту пору первый вице-спикер ВР Виктор Медведчук на заседании общественно-экспертной формации «Комитет-2005» поставил задачу предупредить грядущий инфраструктурный кризис.

«К 2005 году Украина выйдет на старт инфраструктурного кризиса, потому что износ дорог, мостов, жилищно-коммунального хозяйства превысит 80%», – предупреждал «Комитет-2005».

«То есть наступит инфраструктурный кризис, когда аварии, подобные обрушению Шулявского моста, могут одновременно наступать в разных уголках Украины», – поясняет Красноперов.

По предложению Медведчука, ученые, специализирующиеся на разработках в экономике и народном хозяйстве, продолжает вспоминать политолог, должны были разработать план профилактики и ремонта стратегически важных объектов.

«Однако уже в декабре бывший премьер Виктор Ющенко, объединившись с мэром Киева Александром Омельченко, добились увольнения Медведчука с должности первого вице-спикера ВР. Без Медведчука «Комитет-2005» прекратил свое существование, потому что никто толком не смог заниматься вопросами стратегического планирования», — сообщил Красноперов.

Можно починить Шулявский мост, но это не решает проблему катастрофического износа инфраструктуры по всей Украине, констатирует политолог.

«Судя по поведению мэра Киева и других чиновников, нынешняя власть может предложить только политику «затыкания дырок». В этой связи хочу напомнить историю мальчика, который заткнул пальцем дырку в плотине. Так вот, сложность нашей ситуации заключается в том, что завтра таких «дырок в плотине» будет 10-20-100-500 и у «нашего мальчика» просто не хватит ни рук, ни пальцев», — подытожил эксперт.

Источник from-ua.com