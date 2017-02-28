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Ощадбанк получил право хранить наличность НБУ
Ощадбанк стал первым банком Украины, который сможет осуществлять операции с запасами наличности Национального банка Украины (НБУ), а также обеспечивать "наличкой" банки регионов и от них излишки. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Национальный банк будет делегировать часть функций в регионах другим участникам рынка – банкам. Это позволит постепенно перейти от частично контролируемой модели организации наличного обращения, которая пока существует в Украине, к делегированной модели", – пояснили в НБУ.
Ощадбанк сам обратился в НБУ и предложил стать уполномоченным банком по хранению запасов наличности Нацбанка.
Решение НБУ является основанием для заключения договора между Национальным банком Украины и АО "Ощадбанк" о сохранении запасов наличности.
Напомним, Ощадбанк является государственным банком – 100% акций принадлежит государству в лице Кабинета министров Украины.
Источник segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, НБУ, Ощадбанк, Кабмин
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