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Ощадбанк получил право хранить наличность НБУ

28.02.2017 14:00
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Ощадбанк получил право хранить наличность НБУ

Ощадбанк стал первым банком Украины, который сможет осуществлять операции с запасами наличности Национального банка Украины (НБУ), а также обеспечивать "наличкой" банки регионов и от них излишки. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк будет делегировать часть функций в регионах другим участникам рынка – банкам. Это позволит постепенно перейти от частично контролируемой модели организации наличного обращения, которая пока существует в Украине, к делегированной модели", – пояснили в НБУ.

Ощадбанк сам обратился в НБУ и предложил стать уполномоченным банком по хранению запасов наличности Нацбанка.

Решение НБУ является основанием для заключения договора между Национальным банком Украины и АО "Ощадбанк" о сохранении запасов наличности.

Напомним, Ощадбанк является государственным банком – 100% акций принадлежит государству в лице Кабинета министров Украины.

Источник segodnya.ua



Теги: Украина, Донбасс, НБУ, Ощадбанк, Кабмин
 
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