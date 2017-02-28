Трамп подписал нужный Украине указ

28.02.2017 12:40

Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке сообщает о важных новостях, поступивших накануне, информирует replyua.net. По его словам, Дональд Трамп подписал указ, который нужен и Украине – речь идет об указе, касающемся сокращения государственного регулирования.

«Документ о том, что каждое федеральное ведомство обязано создать рабочую группу, занимающуюся вопросами сокращения государственного урегулирования. Группы будут выяснять, от каких элементов госрегулирования нужно отказаться, а какие – упростить», пишет обозреватель. Также Пономарь отмечает, что Джордж Буш-младший, экс-президент США, сделал заявление о том, что Соединенным Штатам нужны ответы на вопросы, касающиеся контактов команды Дональда Трампа с Россией.

«Финляндия, где одно из самых лучших образований в Европе, намерена поддержать реформу образования в Украине, а Евросоюз и Армения уже согласовали и в ближайшее время подпишут рамочное соглашение. Еще одна хорошая новость, пришедшая из Канады – канадские врачи прибыли в Украину, и это уже пятая миссия. Они будут помогать раненым бойцам АТО», сообщает Олег Пономарь.

Источник from-ua.com