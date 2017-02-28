Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Киеве обрушился мост на Шулявском путепроводе

28.02.2017 07:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Киеве обрушился мост на Шулявском путепроводе

В Киеве обрушился мост на Шулявском путепроводе, сообщает dtp.kiev.ua. на своей странице в Facebook. Согласно сообщению, сейчас движение транспорта этом участке перекрыто. По предварительным данным, среди людей пострадавших нет.

В частности, ограничено движение в направлении проспекта Победы. Кроме того, перекрыто движение по улице Гетьмана от Шулявки до Индустриального моста.

Как сообщают пользователи в соцсетях, среди людей пострадавших нет, однако конструкция повредила одно авто.

Отметим, мост, проходящий над проспектом Победы, уже несколько лет считается аварийным. Бетонные конструкции моста были повреждены в результате нескольких пожаров, произошедших под ним, на месте рынка секонд-хенд. Тем не менее, до сих пор киевские власти ежегодно откладывали ремонт аварийного сооружения. Мост держался на временных металлических опорах.

Источник 112.ua



Теги: Украина, Донбасс, Киев, мост, аварийное состояние
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх