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В Киеве обрушился мост на Шулявском путепроводе
В Киеве обрушился мост на Шулявском путепроводе, сообщает dtp.kiev.ua. на своей странице в Facebook. Согласно сообщению, сейчас движение транспорта этом участке перекрыто. По предварительным данным, среди людей пострадавших нет.
В частности, ограничено движение в направлении проспекта Победы. Кроме того, перекрыто движение по улице Гетьмана от Шулявки до Индустриального моста.
Как сообщают пользователи в соцсетях, среди людей пострадавших нет, однако конструкция повредила одно авто.
Отметим, мост, проходящий над проспектом Победы, уже несколько лет считается аварийным. Бетонные конструкции моста были повреждены в результате нескольких пожаров, произошедших под ним, на месте рынка секонд-хенд. Тем не менее, до сих пор киевские власти ежегодно откладывали ремонт аварийного сооружения. Мост держался на временных металлических опорах.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, Киев, мост, аварийное состояние
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