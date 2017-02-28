В Киеве обрушился мост на Шулявском путепроводе

28.02.2017 07:50

В Киеве обрушился мост на Шулявском путепроводе, сообщает dtp.kiev.ua. на своей странице в Facebook. Согласно сообщению, сейчас движение транспорта этом участке перекрыто. По предварительным данным, среди людей пострадавших нет.

В частности, ограничено движение в направлении проспекта Победы. Кроме того, перекрыто движение по улице Гетьмана от Шулявки до Индустриального моста.

Как сообщают пользователи в соцсетях, среди людей пострадавших нет, однако конструкция повредила одно авто.

Отметим, мост, проходящий над проспектом Победы, уже несколько лет считается аварийным. Бетонные конструкции моста были повреждены в результате нескольких пожаров, произошедших под ним, на месте рынка секонд-хенд. Тем не менее, до сих пор киевские власти ежегодно откладывали ремонт аварийного сооружения. Мост держался на временных металлических опорах.

Источник 112.ua