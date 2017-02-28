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В Кремле отреагировали на призыв США к России прекратить обстреливать Донбасс
В Кремле на призыв США к России прекратить обстрелы на Донбассе посоветовали «быть более внимательными в оценках ситуации». Как передает «УНИАН», об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, мы считаем, что необходимо быть более внимательным в оценках ситуации, тем более в определении источников провокационных действий. Мы знаем, что сами сотрудники ОБСЕ, сами наблюдатели неоднократно фиксировали, что источником провокационных действий являются вооруженные силы Украины, поэтому мы можем лишь в сотый раз повторить, что Россия никоим образом не является стороной этого конфликта», – сказал Песков, комментируя заявление США о нападении представителей незаконных вооруженных формирований на наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.
Ранее сообщалось, что 26 февраля США в очередной раз призвали Россию и представителей незаконных вооруженных формирований, которых она поддерживает, немедленно прекратить огонь на Донбассе.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, обстрелы
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