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Без шуток: с 1 апреля некоторые лекарства станут бесплатными
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что правительство добьется снижения цен на лекарства в Украине по трем нозологиям.
Об этом премьер сообщил в ходе заседания правительства, передает 112 Украина.
"Сразу хочу подчеркнуть, что правительство добьется снижения цен на лекарства в Украине по трем нозологиям (нозология - раздел медицины, - ред.). Также мы с 1 апреля запускаем выделение бесплатных лекарств, на это мы выделили полмиллиарда гривен для украинских граждан. У тех, у кого есть гипертоническая болезнь, сахарный диабет второго типа и бронхиальная астма. Лекарства для этих хронически больных будут выделяться бесплатно с 1 апреля", – сказал Гройсман.
Напомним, ранее правительство приняло решение отсрочить до 1 апреля начало реализации постановления "О государственном регулировании цен на лекарственные средства".
Напомним, в рамках 1 этапа программы госрегулирования цен на лекарства, планируется внедрить изменения по трем направлениям: сердечно-сосудистые заболевания; сахарный диабет второго типа и бронхиальная астма. Был разработан реестр, куда попали 89 препаратов, разработанных на основании 21 действующего вещества.
Источник from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, бесплатно, лекарства, цены, Гройсман
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