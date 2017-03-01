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Кравчук назвал потери Украины "в трехсотлетней войне" с Россией

01.03.2017 15:00
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Кравчук назвал потери Украины "в трехсотлетней войне" с Россией

По словам первого президента, Украина была обречена потерять Крым в 2014 году. Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о потерях в противостоянии с Россией, которое, по его словам, длится более трех веков. Об это он заявил в интервью каналу 112 Украина.

"Если говорить о культурно-духовной войне, то она идет со времен Переяславской рады, из-за которой мы, собственно, потеряли украинскую церковь и украинскую державу.

Нужно знать историю - она ведь продолжается и сегодня", - сказал экс-президент Кравчук.

Он добавил, что культурно-духовная война не прекращается с Россией.

Также, по его мнению, Украина была обречена на аннексию Крыма в 2014 году.

"Я думаю, Крым был обречен на то, чтобы его сдать, потому что Россия готовилась к аннексии Крыма давно. И в то время удержать Крым, когда в Украине было безвластие, слабые позиции и в центре, и на местах, а в Крыму тем более - защитить Крым было невозможно. Другое дело, что нужно было сделать хотя бы попытки", - подчеркнул Кравчук.

Источник korrespondent.net



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, война, Кравчук
 
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