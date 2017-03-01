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Министр агрополитики рассказал, кому разрешат покупать землю в Украине
Министерство аграрной политики и продовольствия выступает за предоставление возможности покупки земли только украинским физлицам. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.
"Сейчас мы имеем два четких тезиса: возможность покупать паевую землю должна быть только для украинских граждан и только для физических лиц. Объем владения должен быть ограничен, а цена – не ниже нормативно-правовой оценки", – заявил министр.
По его словам, существенная часть проблем, которые в настоящее время есть в земельной реформе, заключается в том, что оборот земель не урегулирован.
"Фермер владеет и пользуется землей, но, к сожалению, не может ею распоряжаться. Если фермер сегодня владелец, он должен быть собственником и в действительности. Потому что это актив, над которым он сейчас работает и хочет оставить в наследство своим потомкам", – подчеркнул глава аграрного министерства.
Кутовой отметил, что решения, касающиеся земельной реформы, будут приниматься в стенах Верховной Рады. Правительство еще не подавало в парламент законопроект об обороте земель. Сейчас идет активное обсуждение с учетом мнений аграрного сообщества.
Министр пригласил представителей фермерских ассоциаций активно участвовать в диалоге с Минагропродом для наработки изменений, необходимых для развития фермерского движения.
"Думаю, что при министерстве мы организуем открытый офис для работы с представителями фермеров. Планируем в ближайшее время встречу с фермерским активом. Мы должны быть открытыми и работать совместно", – отметил Кутовый.
Как сообщалось, меморандум о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом по программе расширенного финансирования предусматривает принятие закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
Кабинет министров первоначально ожидал его принятия до конца декабря 2016 года. Вместо этого Верховная Рада в конце октября 2016 года продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года.
Этим решением парламент поручил своим комитетам и профильному министерству в течение полугода наработать необходимые законопроекты.
Министр финансов Александр Данилюк ожидает подготовку законодательной базы для осуществления земельной реформы к концу мая 2017 года.
В то же время, 55 народных депутатов направили обращение в Конституционный суд относительно отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Они рассчитывают, что решение суда может быть принято осенью.
Источник segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, реформа, земельный участок, Верховная Рада
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