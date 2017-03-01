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Мэр Одессы "помирил" Турчинова и мертвого "Гиви"

01.03.2017 10:21
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Мэр Одессы "помирил" Турчинова и мертвого "Гиви"

Городской голова Одессы Геннадий Труханов решил нестандартно "подарить" мир Украине.
Активисты одесского "Правого Сектора" задержали агитаторов, которые раздавали листовки, на которых изображено, как мэр "мирит" представителей украинской власти и боевиков.
"Антиукраинская система снова начала поднимать голову в нашем родном городе", - резюмировали активисты.

Источник Трибун.



Теги: Донбасс, Одесса, Турчинов, мир, Гиви
 
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