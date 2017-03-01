Мэр Одессы "помирил" Турчинова и мертвого "Гиви"

01.03.2017 10:21

Городской голова Одессы Геннадий Труханов решил нестандартно "подарить" мир Украине.

Активисты одесского "Правого Сектора" задержали агитаторов, которые раздавали листовки, на которых изображено, как мэр "мирит" представителей украинской власти и боевиков.

"Антиукраинская система снова начала поднимать голову в нашем родном городе", - резюмировали активисты.

Источник Трибун.