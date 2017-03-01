По инициативе РФ власти Беларуси запретили въезд 300 тысячам украинцев

01.03.2017 12:00

МВД Беларуси озвучило число украинцев, которым запрещено посещать страну по инициативе России. По информации TUT.BY, во время пресс-конференции приуроченной ко дню белорусской милиции, министр МВД Игорь Шуневич, прокомментировал задержание украинского писателя Сергея Жадана в Минске.

Шуневич заявил, что не считает Жадана известным и готов подискутировать на эту тему:

"Я украинскую литературу изучал 17 лет, но такую фамилию слышу впервые", - сказал он и добавил, что задержали Жадана "потому что милиция работает хорошо".

Всего, по данным министерства МВД Беларуси в черном списке лиц, которым запрещен въезд на территорию страны находятся 1,7 миллиона человек. 1,5 миллиона были внесены по инициативе РФ, 300 тысяч из них граждане Украины.

Стоит отметить, что Беларусь и РФ являются союзными государствами, поэтому запрет на въезд в Россию по умолчанию распространяется и на Беларусь.

Источник tribun.com.ua