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По инициативе РФ власти Беларуси запретили въезд 300 тысячам украинцев
МВД Беларуси озвучило число украинцев, которым запрещено посещать страну по инициативе России. По информации TUT.BY, во время пресс-конференции приуроченной ко дню белорусской милиции, министр МВД Игорь Шуневич, прокомментировал задержание украинского писателя Сергея Жадана в Минске.
Шуневич заявил, что не считает Жадана известным и готов подискутировать на эту тему:
"Я украинскую литературу изучал 17 лет, но такую фамилию слышу впервые", - сказал он и добавил, что задержали Жадана "потому что милиция работает хорошо".
Всего, по данным министерства МВД Беларуси в черном списке лиц, которым запрещен въезд на территорию страны находятся 1,7 миллиона человек. 1,5 миллиона были внесены по инициативе РФ, 300 тысяч из них граждане Украины.
Стоит отметить, что Беларусь и РФ являются союзными государствами, поэтому запрет на въезд в Россию по умолчанию распространяется и на Беларусь.
Источник tribun.com.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Беларусь, запрет, въезд
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