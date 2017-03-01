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После Донецка Савченко заявила о планах ехать в Крым
Народный депутат Надежда Савченко заявила о планах посещения оккупированного Крыма. Об этом она рассказала в прямом эфире одного из украинских телеканалов.
После серии скандальных поездок на Донбасс, вызвавших широкий резонанс в обществе, телезрители задали вопрос о возможном посещении Савченко территории Крыма.
При этом нардеп отметила, что указанный вопрос больше напомнил ей "команду к действию". Савченко добавила, что думает о поездке на полуостров уже достаточно давно, однако она подчеркнула, что собирается приехать именно в украинский Крым. СМИ напоминают, что после посещения нардепом Донецка на минувшей неделе громкой поездкой Савченко заинтересовались украинские спецслужбы, которые пытаются осуществить допрос депутата об истинных целях ее визита.
Сама Савченко утверждает, что основной целью визита является попытка вызволить украинских бойцов из плена боевиков "ДНР." Она считает, что украинские солдаты оказались в плену политических интриг, которые нужно решать через переговоры на самом высоком уровне.
Источник dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Крым, СБУ, ДНР
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