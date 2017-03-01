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The National Interest: Украина умирает "медленной смертью"
Удручающую ситуацию с демографией в Украине можно назвать "медленной смертью", пишет издание The National Interest.
Владимир Матвеев, обозреватель Резкое сокращение численности населения представляет основную угрозу для экономического и политического развития Украины, считает обозреватель издания The National Interest Нолан Петерсон в своей публикации "Почему Украина умирает медленной смертью". Согласно статистическим данным, в 1993 году численность населения Украины достигла максимума и с тех пор уменьшается.
Демографическая ситуация: как сократилось население Украины за 10 лет Для простого воспроизводства населения необходимо, чтобы на каждую семью приходилось в среднем по 2.1 ребенка. Если этот показатель выше, то происходит прирост населения; если меньше — уменьшение. В Украине на каждую семью приходится по 1.5 ребенка. Количество новорожденных после Революции достоинства год из года сокращается: 2014 год — 466 тысяч новорожденных; 2015-й — 412 тысяч; 2016-й — 365 тысяч. "Начиная с 1991 года смертность в стране постоянно превышала рождаемость", — цитирует The National Interest научного сотрудника украинского Института экономических исследований и политических консультаций Ирину Федец. За 2016 год умерло по разным причинам 170 тысяч украинцев, что в полтора раза больше, чем родилось. Согласно данным Государственной службы статистики Украины, которые приводит Петерсон, основными причинами смерти являются сердечно-сосудистые заболевания (68%) и рак (18%). Затруднительный доступ большинства населения страны к качественным медицинским услугам при низком уровне жизни значительно усугубляют положение. Более того, свыше половины замужних женщин не собираются рожать детей в ближайшие два года. Автор обращает внимание на положительную статистику по абортам. Также, согласно данным UNICEF, 52% украинских женщин пользуются методом контрацепции. Украинская молодежь также все меньше связывает свою судьбу со страной и выезжает за рубеж. По данным опросов, более половины украинских граждан в возрасте от 18 до 35 лет готовы уехать из страны навсегда. При этом среди младшей части этой группы желающие уехать составляют 80%, что говорит практически о невозможности возрождения нации. Копатько о демографической ситуации в Украине после развала СССР РИА Новости/Аврора Копатько о демографической ситуации в Украине после развала СССР Миграционную статистику, по мнению Петерсона, анализировать затруднительно, поскольку большинство уехавших не отказываются от гражданства. В связи с этим в отчётах подобные мигранты смешиваются с реальным населением страны. В связи с тем что покидают страну преимущественно молодые мужчины, наблюдается гендерная диспропорция: на 100 мужчин в Украине приходится 86 женщин. Автор напоминает, что средним показателем в мире является соотношение 101,8 мужчин на 100 женщин при разнице в продолжительности жизни 4,5 года. "Независимость Украины от Советского Союза обернулась настоящей экономической катастрофой, которая превратила институт семьи в непосильную для многих украинцев ношу", — считает Петерсон. По мнению Петерсона, депопуляция является серьезным вызовом для экономического и политического развития Украины. Киеву следует скорее принять все меры, направленные на изменение тренда и стимулирование рождаемости.
Источник rian.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, смерть
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