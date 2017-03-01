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Украинцы получат весной шесть "дополнительных" выходных

01.03.2017 10:50
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Украинцы получат весной шесть "дополнительных" выходных

В Украине весной будет шесть "дополнительных" выходных дней в честь государственных праздников, один из них нужно будет отработать в субботу согласно распоряжению Кабмина, сообщает телеканал 112 Украина.
Весенние выходные дни:
- 8 марта в честь Международного женского дня,
- 16 и 17 апреля для празднования православной Пасхи,
- 1 и 2 мая - в честь Дня международной солидарности трудящихся,
- 8 и 9 мая - предпраздничный день, который нужно будет отработать в субботу 13 мая, и День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Напомним, согласно трудовому кодексу, в Украине в год насчитывается 11 государственных праздников, которые обязательно должны быть выходными.



Теги: Украина, праздник, весна, выходной
 
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