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В Украине подорожал алкоголь

01.03.2017 16:40
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В Украине подорожал алкоголь

С 1 марта в Украине повысились цены на алкоголь. Повышение цен было запланировано еще в конце прошлого года, когда Верховная Рада подняла акцизный сбор на алкогольную продукцию. Таким образом депутаты пытались повысить доходы в государственный бюджет. Однако специалисты подозревают, что подобные решения могут загнать отрасль в тень, сообщает интернет-издание «Информат» со ссылкой на Корреспондент.

80 гривен за бутылку: именно столько теперь придется выложить украинцам, которые готовы пропустить рюмку-другую. В конце прошлого года парламент проголосовал за 20% поднятия акцизного сбора на водочную продукцию. Теперь самая дешевая бутылка 0,5 литра подорожает аж на 11 гривен.

Свое решение народные избранники объяснили борьбой за здоровье нации и желанием наполнить дырявую казну – плюс полтора миллиарда гривен в бюджет на этот год.

Однако эксперты оптимизма не разделили.

С 2008 года объемы производства продукта сократились втрое. И проблема в том, что бешеными темпами развивается теневой рынок. И повышение акциза только углубит эту проблему.

Но и это не все нюансы дела, ведь некоторые производители в погоне за прибылью не чураются продавать «паленый» алкоголь, который стоит гораздо дешевле.
Напомним, ранее американское издание Bloomberg представило ежегодный отчет о стоимости алкоголя, табака и наркотиков в разных странах мира. По его данным, Украина вошла в группу стран, в которых подобные товары стоят от $450 и более.



Теги: Украина, Донбасс, алкоголь, подорожание, Верховная Рада, цены
 
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