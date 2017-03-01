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В Украине зафиксирован рост ВВП
01.03.2017 21:30
ВВП в Украине в январе вырос на 5,1%. Об этом сказано в материалах, обнародованных сегодня Министерством экономического развития и торговли Украины, сообщает интернет-издание «Информат» со ссылкой на 112.ua.
Отмечается, что сводный индекс производства товаров и услуг в январе 2017 года вырос на 7% по сравнению с январем 2016 года. ВВП в январе вырос на 5,1%, тогда как показатель января 2016 года оценивался в -1,6%.
В отчете отмечено, что на положительные показатели значительно повлияла критично низкая база для сравнения, как то российские транзитные ограничения. Также свое влияние оказало повышение потребительского спроса на фоне роста показателей минимальной зарплаты.
Теги: экономика, Украина, Донбасс, ВВП, услуги
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