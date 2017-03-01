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Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в январе увеличилась на 26% и составила 25,4 млрд грн, - Госстат

01.03.2017 19:00
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Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в январе увеличилась на 26% и составила 25,4 млрд грн, - Госстат

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в январе 2017 года увеличилась на 26% к уровню декабря 2016 года и составила 25,4 млрд грн. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Данные по Донецкой и Луганской областям могут быть быть уточнены.

По данным Госстата, в январе 2017 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 9,17 млрд грн, что составило 62,6% начисленной за этот месяц суммы.
Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг в январе-2017 зафиксирован в Хмельницкой (81,6%) и Ривненской (73,7%) областях, а также в Киеве (80%), самый низкий – в

Луганской (39%), Закарпатской (43,1%) и Тернопольской (45%) областях.

Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в январе-2017 увеличились на 251 грн (или на 16,1%) по сравнению с декабрем-2016 – до 1,808 тыс. грн.

Согласно данным Госстата, в январе 2017 года с населением заключено 3,3 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 21,9 млн грн.

Источник 112.ua



Теги: Украина, Донбасс, задолженность, население, коммунальные услуги
 
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