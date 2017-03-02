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Борис Джонсон выступил с интересным предложением по Украине
Борис Джонсон, глава внешнеполитического ведомства Великобритании, заявил о том, что летом этого года в Лондоне может состояться конференция, на которой будут обсуждаться вопросы Украины.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на УНИАН, такую информацию накануне предоставил Владимир Гройсман, украинский премьер-министр, который встретился с Борисом Джонсоном, а также с его коллегой из Польши Витольдом Ващиковским в Киеве. «Хочу поблагодарить господина Бориса Джонсона за идею проведения «украинской» конференции в Лондоне летом этого года. Это хорошее событие, и Украина уже начинает к нему готовиться, чтобы представить ход реформ в нашей стране на должном уровне», подчеркнул премьер-министр Украины. Глава МИД Великобритании, в свою очередь, уточнил, что конференция по Украине может состояться в Лондоне в июле этого года.
Со своей стороны, как заверил Джонсон, Великобритания тоже начала подготовку. Напомним, что 1 марта с официальным визитом в Украину прибыли главы внешнеполитических ведомств Польши и Великобритании – Витольд Ващиковский и Борис Джонсон.
Теги: политика, Украина, Донбасс, Великобритания, Лондон
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