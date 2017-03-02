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Боротьба з «групами смерті» триває – поліції вдалось врятувати ще двох дітей

02.03.2017 19:10
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Боротьба з «групами смерті» триває – поліції вдалось врятувати ще двох дітей

Поліцейським вдалось врятувати двох підлітків, які були активними учасниками так званих груп смерті, які поширювали ідеї насильства та підбурювали дітей до самогубства, інформує replyua.net з посиланням на 5 канал. 

Відомо, що протягом останньої доби правоохоронцям вдалося врятувати двох підлітків - в Харкові та Тернополі. Харківський школяр, який був учасником однієї з подібних спільнот в соцмережах, залишив батькам прощальну записку, а сам пішов з дому. Завдяки діям поліцейських вдалось врятувати хлопчика. Правоохоронцями було знайдено ще одну жертву суїцидальної групи в Тернополі. Школярка так само написала записку для батьків та пішла з дому. Крім того, працівникам кіберполіції вдалося провести обшуки у керівників однієї з груп смерті «Синій кит». Було встановлено дві сотні дітей, які були активними учасниками спільноти. Також в поліції заявляють, що правоохоронці отримали інформацію,яка має допомогти в розслідуванні.

Нагадаємо, раніше київським правоохоронцям вдалось врятувати двох школярок, які також були задіяні в подібних спільнотах. Одну з дівчат було знайдено з переохолодженням на даху шістнадцятиповерхового будинку. Вона мала виконати останнє завдання – накласти на себе руки. 




Теги: Донбасс, полиция, самоубийство, социальные сети, подростки
 
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