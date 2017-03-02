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Чем закончилась «приватизация» ОПЗ

02.03.2017 14:15
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Чем закончилась «приватизация» ОПЗ

Одесский припортовый завод возобновил работу

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков, передает Politeka.

По его словам, завод запустили сегодня, 2 марта. Пока, отмечает Щуриков, задействована давальческая схема, но отрабатываются все возможные варианты.

Напомним, Одесский припортовый завод простаивал несколько месяцев после неудачных попыток приватизации. В декабре прошлого года в Фонде госимущества поясняли причины непродажи завода. Сообщалось, что причиной отсутствия заявок от потенциальных покупателей 99,6% акций ОПЗ на конкурсе стала отрицательная ценовая конъюнктура на рынках минеральных удобрений и газа.

Также сообщалось о прорабатываемых путях возобновления работы ПАО «ОПЗ».
В конце февраля этого года Антимонопольный комитет Украины закрыл производство по делу о злоупотреблении ОАО «Одесский припортовый завод» монопольным положением на рынке перевалки аммиака.



Теги: Донбасс, Одесса, приватизация
 
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