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Дороги України: коли будуть і скільки це коштує
На відновлення дорожньої мережі України знадобиться не менше п’яти років
Як пише Politeka, про це сьогодні, 1 березня, на брифінгу повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Однак, як він зазначив, це стане можливо лише за умови, що на необхідні роботи буде виділено 250 мільярдів гривень.
Тобто, зазначив міністр, якщо буде фінансування в розмірі «хоча б 50 млрд. грн. в рік протягом п’яти років», то можливо, що українські дороги будуть приведені в «нормальний стан».
Нагадаємо, за інформацією міністра інфраструктури, у 2016 році було відремонтовано лише 1% автомобільних доріг України, на що було виділено близько 19 млрд гривень. Водночас відомо, що у держбюджеті-2017 на ремонт і реконструкцію доріг країни передбачено 35 млрд грн.
Також ми повідомляли, що Національна поліція фіксує різке збільшення рівня аварійності на українських дорогах. Так, критичною залишається ситуація в наступних областях країни – Житомирській, Київській, Чернігівській, Хмельницькій, Волинській, Львівській, Закарпатській та Кіровоградській.
Теги: Украина, Донбасс, дороги, ремонт дорог
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