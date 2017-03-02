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Гонтарева прокоментувала свою "відставку"
Керівник Національного банку України Гонтарева Валерія заявила, що не виключає можливості того, що добровільно піде у відставку з керівної посади. Про це вона розповіла під час свого виступу на прес-конференції, повідомляє «Укрінформ», передає replyua.net.
«Таке може статися. Але якщо це буде, то Нацбанк традиційно про це повідомить за місяць. Ми ж такого повідомлення не робили, а отже цього не буде поки що. На сьогоднішній день керівництво НБУ працює на повну потужність», - заявила Гонтарева, відповідаючи на питання журналістів. Як повідомлялося раніше, різні ЗМІ з посиланням на джерела у Адміністрації президента України заявляли про те, що вже 2-го березня глава Національного банку Валерія Гонтарева подасть у відставку за власним бажанням, але президент Петро Порошенко цього не підтримає, оскільки на сьогоднішній день немає жодної реальної заміни на посаду очільника НБУ.
Після цього лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що Гонтареву не просто потрібно звільнити з посади керівника Нацбанку, а й притягнути до кримінальної відповідальності, оскільки за час її головування в регуляторі неплатоспроможними виявилися понад 80 українських банків, «половину з яких можна було б врятувати».
Теги: политика, Украина, Донбасс, отставка
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