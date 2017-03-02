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Харьков вслед за Киевом хочет признать кошек частью экосистемы города
После того, как петиция о признании уличных котов частью городской экосистемы достигла успеха в столице Украины Киеве, вопросом заинтересовались и харьковские зоозащитники: на сайте Харьковского городского совета появилась аналогичная петиция, с полудня 1 марта 2017-го года её поддержали уже 59 человек. Петиция №2406 в Харькове предлагает также позаботиться о кошках в холодное время года.
Согласно тексту петиции, которая для рассмотрения Харьковским городским советом должна набрать 5 000 электронных подписей, в период зимних холодов уличные кошки прячутся в подвалах многоквартирных домов, однако часто из-за этого гибнут, ведь оказываются замурованными людьми. Благодаря этой петиции предлагается разработать комплекс мер, при которых кошки получат способ справляться с зимними холодами на законодательном уровне.
Напомним, 21 февраля 2017-го года комиссия Киевсовета по вопросам ЖКХ поддержала аналогичную петицию, которая набрала 10 268 электронных подписей при необходимых 10 000. Исполнительный орган Киевсовета уже получил поручение по реализации пунктов петиции, разработка целостной программы по реализации проекта займёт не более месяца. Киевсовет также привлечет к этому проекту специалистов по санитарным нормам.
Источник: replyua.net
Теги: Донбасс, Киев, Харьков, кошки, экосистема
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