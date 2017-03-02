Хуг рассказал о патрулях миссии ОБСЕ пропускных пунктов между Украиной и РФ

02.03.2017 12:30

Мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ охватывает всю Украину, в том числе 400 км, которые правительство пока не контролирует, поэтому миссия на регулярной основе осуществляет патрули пунктам пересечения границы между Украиной и Россией. Об этом в интервью журналистам одного из украинских СМИ рассказал первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, информирует replyua.net.



В то же время он отметил, что для того, чтобы добираться до этих пунктов, нужно много времени. Достаточно часто дорогой приходится проходить многочисленные блокпосты. Таким образом, становится известно, что миссия в скором времени приедет. Помимо этого, рассказал журналистам Хуг, представителям миссии часто приказывают уезжать из фактических точек пересечения границы.



«И те, кто фактически контролирует территорию, по крайней мере, до сих пор, не позволяли и не поддерживали открытие наших баз в Новоазовске, Амвросиевке, Антраците, Краснодоне и тому подобное. Если бы у нас были эти базы, расстояния значительно сократились бы, и мы могли бы посещать тот район гораздо чаще », - рассказал он.