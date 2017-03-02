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Конкурс от ХК «Донбасс» и украинского стартапа «Concepter»

02.03.2017 20:36
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Конкурс от ХК «Донбасс» и украинского стартапа «Concepter»

Хоккейный клуб "Донбасс" совместно с украинским стартапом "Concepter" объявляют о старте уникального розыгрыша беспроводной LED вспышки iblazr 2.

Для участия в розыгрыше по-настоящему полезного приза необходимо выполнить три простых условия:

1. Быть подписчиком официальных сообществ ХК "Донбасс" (https://www.facebook.com/HCDonbass/) и компании "Concepter" (https://www.facebook.com/Iblazr/) в Facebook.

 

2. Под постом с условиями конкурса оставить комментарий: "Хочу вспышку от ХК "Донбасс" и компании "Concepter".


3. Сделать "репост" записи с условиями конкурса и не удалять его со своей страницы до конца розыгрыша.

Победителя конкурса – обладателя LED вспышки iblazr 2 от ХК "Донбасс" и компании "Concepter" определит сервис random.org. Розыгрыш продлиться с 17-го февраля по 17 марта.

Результаты будут оглашены 18 марта 2017 на официальном сайте ХК "Донбасс" и официальном сообществе клуба в социальной сети Facebook.

 

Источник: http://hcdonbass.com/

 

Пресс-служба ХК «Донбасс»



Теги: Донбасс, спорт, хоккей, конкурс
 
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