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Квасьневский назвал наихудший сценарий для Украины

02.03.2017 22:25
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Квасьневский назвал наихудший сценарий для Украины

Украине надо избежать "замораживания" конфликта на Донбассе путем проведения внутренних реформ и активной международной политики.

Об этом в интервью Укринформу заявил экс-президент Польши Александер Квасьневский.

"...Необходимы реформы внутри Украины. Кроме того, нужно очень активно действовать на международной арене, чтобы мировое сообщество понимало: надо сделать все возможное для того, чтобы русские по крайней мере отказались от своей поддержки сепаратистов и в Луганске, и в Донецке",- сказал Квасьневский.

По его словам, "замораживание", которое может длиться много лет, выгодно, прежде всего, России и является "наихудшим сценарием для Украины".

Оценивая Минский процесс, Квасьневский отметил, что ему сейчас нет альтернативы. Впрочем, он отметил, что Минские соглашения нужно выполнять, а не искать оправдания, чтобы их не реализовывать.

По мнению Квасьневского, санкции против России будут сохранены во второй половине года.

"Да. Думаю, они еще будут продолжаться некоторое время",- констатировал он.

 

Источник:  from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, Польша, война, конфликт, сценарий, АТО, Минские договоренности
 
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