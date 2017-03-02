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Лозовой: повышение тарифов на электроэнергию — геноцид украинцев
Член Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Лозовой раскритиковал повышение тарифов на электроэнергию в Украине, произошедшее с 1 марта 2017-го года. Беседуя с журналистами телеканала NewsOne, Лозовой крайне негативно отзывался о такой мере, называя очередное подорожание «геноцидом» и «преступлением» по отношению к украинцам, передаёт replyua.net.
По мнению народного депутата, на фоне повышения тарифов на электричество можно лишь делать выводы о неэффективности работы правительства Украины. В первую очередь, за это несут ответственность представители Национальной комиссии по регулированию рынка коммунальных услуг и энергетики.
Лозовой напомнил, что от повышения тарифов у украинцев не станет больше денег, и всё это приведёт лишь к дополнительной нагрузке на экономику, ведь миллионы украинцев неспособны оплачивать свет в соответствии с новыми тарифами. По мнению нардепа, добра стране и украинским семьям такие меры точно не принесут.
Теги: Донбасс, электроэнергия, повышение тарифов
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