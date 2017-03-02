На что Украине придется пойти ради транша МВФ

02.03.2017 14:30

Новые, антисоциальные, обязательства власти перед Международным валютным фондом вызовут взрыв в обществе, и власть этого боится, считает политический эксперт, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, пишет РИА Новости Украина.

По словам эксперта, обязательства антисоциального характера власти перед МВФ в виде увеличения пенсионного возраста или свободный оборот сельхозземель, или планы по сокращению бюджетников и госслужащих могут вызвать острую реакцию общества. "Любой новый меморандум с МВФ может быть спусковым крючком если не для начала социальных протестов, в которых я сомневаюсь, то, как минимум, для усиления политического противостояния, для пиара оппозиционных политических структур", – подчеркнул Бортник.

Он сообщил, что по результатам разных опросов от 69 до 90% украинцев не доверяют власти и считают, что она "движется не туда".

"И если в этот социальный котел, бурлящий, кипящий еще подбросить меморандум с МВФ… А там, по предварительным утечкам, может быть и повышение пенсионного возраста, и повышение пенсионного стажа, и продажа земли сельскохозяйственного назначения, и сокращение бюджетников, сокращение количества госслужащих, и ограничение роста зарплат и пенсий. То есть, там много абсолютно антисоциальных вещей, которые в обществе вызовут агрессивную реакцию. И мне кажется, власть боится этого", – заявил эксперт.

"С одной стороны, кредит нужен… С другой стороны, взять его на предварительных условиях, которые согласовывались с МВФ, нельзя. И хочется, и колется одновременно", – констатировал Бортник.

Источник: from-ua.com