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На Одещині звільнили прокурора-вбивцю
У четвер, 2-го березня, на Одещині було звільнено представника прокуратури, який став винуватцем смертельної дорожньо-транспортної пригоди. Про це сьогодні повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області, інформує replyua.net.
«Слідчі прокуратури Одеської області повідомили про підозру в скоєнні ДТП в районі населеного пункту Кислиці прокурору місцевої прокуратури Ізмаїлу. Наказом головного прокурора Одещини від 2-го березня 2017 року було звільнено з органів прокуратури у зв’язку з вчиненням даного злочину. В найближчий час прокуратура буде звертатися до суду з метою обрання міри покарання для підозрюваного. Наразі триває судово-медична експертиза. Перевіряються інші деталі ситуації», - зазначається у тексті повідомлення.
Під час проведення невідкладних слідчих дій було встановлено, що прокурор під час скоєння ДТП знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські оформили протокол за фактом водіння автотранспортом в нетверезому стані. Наразі триває досудове розслідування. Як повідомлялося раніше, дорожньо-транспортна пригода в селі Кислиці сталася в ніч на 26-те лютого. В результаті п’яного ДТП за участі прокурора Одеської області загинула жінка.
Теги: Донбасс, Одесса, прокурор, освобождение
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