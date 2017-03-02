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Национализация «Привата»: дело дошло до мошенников
Национализированное государством ПАО «ПриватБанк» ожидает аудит и расследования
Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, пишет Politeka со ссылкой на UBR.
По ее словам, такие мероприятия организовываются для выявления фактов мошенничества в финансовом учреждении до его перехода в актив государства.
Для этого, по ее словам, Нацбанк намерен нанять международных специалистов.
«Проведем Forensic-аудит (выявление и пресечение фактов мошенничества в компаниях, — ред.), для чего будет привлечена международная компания», — уточнила глава НБУ.
Ожидается, что международные эксперты приступят к расследованию возможных злоупотреблений в ПриватБанке уже в этом месяце или же, в конечном случае, в апреле 2017 года.
Отмечается, что ранее Гонтарева допускала привлечение владельцев «Привата» к уголовной ответственности.
Напомним, в 2016 году ПриватБанк получил убытки в размере более 135,3 млрд гривен, в то время как по итогам 2015 года он получил 216 млн гривен прибыли. Чистые процентные доходы банка за последний год составили 4 млрд гривен, а комиссионные — 8,8 млрд грн.
Также мы сообщали, что 100% ПриватБанка сейчас принадлежит государству в лице Министерства финансов. В конце февраля Кабинет министров решил продолжить дополнительную капитализацию финучреждения.
Теги: Донбасс, ПриватБанк, национализация, мошенники
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