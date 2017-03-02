Опубликованы кадры с места взрыва на шахте – видео

02.03.2017 20:20

В сеть выложили видео с места трагедии, которая произошла сегодня, 2 марта, на шахте «Степная»

Как передает Politeka видео опубликовали в социальной сети YouTube.

Как сообщала Politeka, сегодня в 12:46 на горизонте 550 метров в 119 конвейере шахты в результате взрыва произошло обрушение горной породы. На момент трагедии там находились 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка. Сообщалось о 8 погибших.

Кроме того 9 горняков получили очень тяжелые травмы.

Глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец сообщал, что обвал произошел в результате взрыва метана.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и руководство профильных ведомств уже отправились во Львовскую область, где произошел взрыв.

В профсоюзе горняков говорили об опасной ситуации на прошлой неделе.

Досудебное расследование трагедии, которая произошла на шахте «Степная», поручили следственному управлению Национальной полиции во Львовской области. Первое, что сделают следователи, это внесут постановления на назначение соответствующих экспертиз, который должны установить обстоятельства трагедии, причины и условия, приведшие к ее возникновению, а также виновных лиц.