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Пенсии по-новому: как поменяется механизм выплат
Зампред Пенсионного фонда Украины Николай Шамбир рассказал, как в Украине пройдет процесс «осовременивания» пенсий
Как пишет Politeka, об этом Шамбир рассказал «Сегодня».
Зампред ПФ подчеркнул, что используемый фондом механизм является весьма надежным и проверенным, так как пенсия будет завесить от стажа ее получателя и его зарплаты.
«Единственный вопрос, что в формуле расчета размера пенсии есть такой показатель, как средняя заработная плата, по которому осовременивается, по сути, пенсия. Этот показатель как раз и является причиной того, что у старых пенсионеров размер пенсии не менялся. Изменение этого показателя – это и есть механизм осовременивания. Насколько он изменится, этот вопрос еще решается», – сообщил Шамбир.
Как писала Politeka, в результате войны на Донбассе Пенсионный фонд потерял значительное количество плательщиков пенсионных взносов, которые работали на временно оккупированной территории.
Теги: Украина, Донбасс, пенсия, выплаты
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