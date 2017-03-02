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Пенсии по-новому: как поменяется механизм выплат

02.03.2017 09:38
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Пенсии по-новому: как поменяется механизм выплат

Зампред Пенсионного фонда Украины Николай Шамбир рассказал, как в Украине пройдет процесс «осовременивания» пенсий

Как пишет Politeka, об этом Шамбир рассказал «Сегодня».

Зампред ПФ подчеркнул, что используемый фондом механизм является весьма надежным  и проверенным, так как пенсия будет завесить от стажа ее получателя и его зарплаты.

«Единственный вопрос, что в формуле расчета размера пенсии есть такой показатель, как средняя заработная плата, по которому осовременивается, по сути, пенсия. Этот показатель как раз и является причиной того, что у старых пенсионеров размер пенсии не менялся. Изменение этого показателя – это и есть механизм осовременивания. Насколько он изменится, этот вопрос еще решается», – сообщил Шамбир.

Как писала Politeka, в результате войны на Донбассе Пенсионный фонд потерял значительное количество плательщиков пенсионных взносов, которые работали на временно оккупированной территории.



Теги: Украина, Донбасс, пенсия, выплаты
 
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