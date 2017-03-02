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Порошенко объявил всеукраинский траур из-за гибели горняков на Львовщине
Президент Украины Петр Порошенко объявил всеукраинский траур из-за гибели горняков на шахте во Львовской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко. По его словам, подписан соответствующий указ.
Также Цеголко сообщил, что Порошенко поручил Кабинету министров Украины провести проверку всех угледобывающих предприятий по обеспечению средствами и соблюдение норм безопасности производства.
Напомним, сегодня во Львовской области в селе Глухов Сокальского района прогремел взрыв на шахте № 10 "Степная" ОАО "Львовуголь". По данным ГСЧС, взрыв произошел на шахте горизонте 550 м, в 119 конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы. На шахте находились 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 8 погибли, 6 горняков с травмами подняли на поверхность.
Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец позже сообщил, что в результате обрушения шахты ”Степная” предприятия "Львовуголь" на Львовщине погибло 10 человек.
Источник: unian.net
Теги: Донбасс, шахта, Львовская область, траур, Порошенко
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