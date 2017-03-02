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Порошенко збирається з візитом до Британії
Президент України Петро Порошенко планує офіційний візит до Великобританії
Як розповіли Politeka в прес-службі глави української держави, про це стало відомо під час зустрічі Порошенка з міністрами закордонних справ Британії і Польщі – Борисом Джонсоном і Вітольдом Ващиковським у середу, 1 березня.
Очікується, що поїздка президента відбудеться вже найближчим часом.
«У рамках двосторонньої (українсько-британської, – ред.) взаємодії обговорювалися питання організації візиту президента України до Великобританії найближчим часом», – повідомили в прес-службі Порошенка.
Нагадаємо, сьогодні, 1 березня, Порошенко розповів Джонсону і Ващиковському про чергові факти окупації Росією сходу України.
Крім того сторони піднімали питання про санкції проти Росії, а також про стан переговорного процесу між Європейським союзом, Європарламентом і Єврокомісією щодо призупинення візового режиму для громадян України.
Теги: Донбасс, Великобритания, визит, Порошенко
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