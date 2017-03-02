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Порошенко збирається з візитом до Британії

02.03.2017 07:05
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Порошенко збирається з візитом до Британії

Президент України Петро Порошенко планує офіційний візит до Великобританії

Як розповіли Politeka в прес-службі глави української держави, про це стало відомо під час зустрічі Порошенка з міністрами закордонних справ Британії і Польщі – Борисом Джонсоном і Вітольдом Ващиковським у середу, 1 березня.

Очікується, що поїздка президента відбудеться вже найближчим часом.

«У рамках двосторонньої (українсько-британської, – ред.) взаємодії обговорювалися питання організації візиту президента України до Великобританії найближчим часом», – повідомили в прес-службі Порошенка.

Нагадаємо, сьогодні, 1 березня, Порошенко розповів Джонсону і Ващиковському про чергові факти окупації Росією сходу України.

Крім того сторони піднімали питання про санкції проти Росії, а також про стан переговорного процесу між Європейським союзом, Європарламентом і Єврокомісією щодо призупинення візового режиму для громадян України.



Теги: Донбасс, Великобритания, визит, Порошенко
 
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