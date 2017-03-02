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Порошенко жестко отреагировал на решение властей «ЛДНР»
Петр Порошенко, президент Украины, во время переговоров с Витольдом Ващиковским и Борисом Джонсоном, заявил о том, что Украина потребует введения санкций против лиц, незаконно присваивающих активы на территории Донбасса с связи с конфискацией Россией украинских компаний и предприятий, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу президента Украины.
По словам Петра Порошенко, это является еще одним доказательством того, что Россия оккупировала некоторые районы Луганской и Донецкой областей. «Кто собирается вступить в собственность конфискованных активов, получит санкции – за нарушение украинского и международного законодательства», подчеркнул глава Украины. Порошенко при этом подчеркнул, что Москва продолжает демонстрировать эскалацию ситуации на Донбассе, и речь идет о сфере безопасности, о жертвах среди мирного населения, об увеличении количества обстрелов, а также о применении тяжелого вооружения.
Президент напомнил всем, что российский глава Путин во время конференции в Мюнхене признал паспорта «ЛДНР». Кроме того, глава Украины добавил, что все эти события происходят на фоне введения оккупированных территорий в рублевую зону, на фоне введения прямых бюджетных трансфертов, на фоне поставок электроэнергии и газа из России.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, национализация, Порошенко
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