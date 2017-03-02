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Прокуратура засекретила обыски у Насирова

02.03.2017 20:55
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Прокуратура засекретила обыски у Насирова

Прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий запретил сотрудникам комментировать обыски в фискальной службе

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов, передает Politeka.

Бутусов сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) сегодня провели серию обысков в Государственной фискальной службе. Однако прокурор САП Назар Холодницкий отказался комментировать цель обысков.

«Действительно, сегодня проводятся определенные процессуальные действия, но до их завершения никаких комментариев и утечек информации не будет. Я запретил всем работникам разглашать любую информацию до завершения всех необходимых мероприятий. Детали будут обнародованы позже», — заявил Холодницкий.

Напомним, что НАПК получила запрос от Министра финансов Александра Данилюка с просьбой проверить поездку главы ДФС Романа Насирова на инаугурацию президента США Дональда Трампа.




Теги: Донбасс, прокуратура, обыск
 
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