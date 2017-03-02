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Революция субсидий: украинцы смогут заработать на коммуналке

02.03.2017 11:00
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Революция субсидий: украинцы смогут заработать на коммуналке

Министр энергетики Игорь Насалик предложил свою модель монетизации: деньги на субсидию переводить украинцам на карту «Ощадбанка» и ею оплачивать коммунальные услуги

По подсчетам министра, таким образом за отопительный сезон при условии экономии каждая семья может сэкономить до 10 тыс. грн, пишет Politeka со ссылкой на «Сегодня».

К примеру, сейчас на отопление одного квадратного метра выделяют пять с половиной кубометров газа. Семье, которая живет в доме площадью 50 квадратов, в месяц может использовать в рамках субсидии 275 кубометров газа. На данный момент один куб голубого топлива стоит 6.8 грн, за 275 кубов придется отдать 1870 грн. Часть этой суммы (зависимо от дохода семьи), за остальное заплатит государство.

Если вместо 275 кубов потратить 200 кубов, деньги, выделенные субсидией на оплату 75 кубов газа, можно оставить себе и потратить по собственному усмотрению.



Теги: Украина, Донбасс, субсидия, коммунальные услуги
 
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