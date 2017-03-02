Россияне объявили боевую тревогу в Крыму

02.03.2017 12:45

Ряд военных соединений российской армии, которые дислоцируются в оккупированном Крымуи республиках Северного Кавказа подняты по тревоге

Данная мера принята с целью внезапной проверки боевой готовности, сообщили агентству «Интерфакс» в штабе Южного военного округа (ЮВО).

«Поднятые по тревоге соединения и воинские части совершат марши на указанные полигоны для выполнения учебно-военных задач. На маршрутах пройдет отработка вводных по отражению нападения условного противника и ориентирования в незнакомых районах «, — сказано в сообщении пресс-службы ЮВО.

На полигонах военные будут проводить учебные стрельбы и решать военно-тактические задачи. В общей сложности к внезапной проверке привлечено около трех тысяч военнослужащих, более тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники.

Источник: https://politeka.net