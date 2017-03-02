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Россияне объявили боевую тревогу в Крыму
Ряд военных соединений российской армии, которые дислоцируются в оккупированном Крымуи республиках Северного Кавказа подняты по тревоге
Данная мера принята с целью внезапной проверки боевой готовности, сообщили агентству «Интерфакс» в штабе Южного военного округа (ЮВО).
«Поднятые по тревоге соединения и воинские части совершат марши на указанные полигоны для выполнения учебно-военных задач. На маршрутах пройдет отработка вводных по отражению нападения условного противника и ориентирования в незнакомых районах «, — сказано в сообщении пресс-службы ЮВО.
На полигонах военные будут проводить учебные стрельбы и решать военно-тактические задачи. В общей сложности к внезапной проверке привлечено около трех тысяч военнослужащих, более тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники.
Источник: https://politeka.net
Теги: Россия, Донбасс, Крым, тревога
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