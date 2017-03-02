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Савченко опозорилась в прямом эфире

02.03.2017 12:00
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Савченко опозорилась в прямом эфире

Народный депутат Надежда Савченко оконфузилась во время прямого эфира на одном из телеканалов

Как передает Politeka, об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная каналом «112». В частности, в ходе передачи, одиозной Савченко ведущий задал вопрос на тему различия между определенными политическими силами.

«Вы, как человек, который занимается политикой, объясните мне, в чём разница между республиканцами и демократами. Вы это знаете или нет?» — спросили у нее.

Нардеп Савченко не смогла найти ответ на этот вопрос, однако попыталась выйти из ситуации и скрыть свою некомпетентность в этом вопросе. Она вместо ответа начала забрасывать множеством вопросов ведущих.

По итогу ей ничего не удалось. Политический комментатор Сергей Поярков отметил, что своим поведением она демонстрирует, что не в курсе происходящего вокруг.




Теги: политика, Донбасс, прямой эфир
 
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