Савченко опозорилась в прямом эфире

02.03.2017 12:00

Народный депутат Надежда Савченко оконфузилась во время прямого эфира на одном из телеканалов

Как передает Politeka, об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная каналом «112». В частности, в ходе передачи, одиозной Савченко ведущий задал вопрос на тему различия между определенными политическими силами.

«Вы, как человек, который занимается политикой, объясните мне, в чём разница между республиканцами и демократами. Вы это знаете или нет?» — спросили у нее.

Нардеп Савченко не смогла найти ответ на этот вопрос, однако попыталась выйти из ситуации и скрыть свою некомпетентность в этом вопросе. Она вместо ответа начала забрасывать множеством вопросов ведущих.

По итогу ей ничего не удалось. Политический комментатор Сергей Поярков отметил, что своим поведением она демонстрирует, что не в курсе происходящего вокруг.



