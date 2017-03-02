Субсидии наличкой выдадут не скоро, а вот проверка ожидает каждого

02.03.2017 18:28

В Украине в этом году на субсидии выделят рекордную сумму - около 71 миллиарда гривен. На данный момент "скидку на коммуналку" оформили около семи с половиной миллионов украинских семей, а к концу года это число вырастет до девяти миллионов, при этом всего в стране 15 миллионов семей.

Еще в прошлом году в правительстве заговорили о необходимости ввести монетизацию субсидий, об этом также шла речь в подписанном с МВФ меморандуме, пишет Сегодня.

Что такое монетизация и почему ее до сих пор не ввели

Как поясняют в Минфине, механизм монетизации субсидий правительство обсуждает практически с первого дня своей работы. Анализ потребления энергоресурсов показывает: украинцы с субсидиями сжигают больше энергоресурсов. Субсидию назначают на социальные нормы потребления, которые в Украине, отмечают эксперты, до сих пор завышены. Украинцы без "коммунальных скидок" заинтересованы в экономии, в то время как субсидианты в любом случае не заплатят больше обязательного платежа (если тратят в пределах нормы).

Если монетизацию внедрят, государство даст средства на оплату социальных норм и если потратить меньше, "сдачу" можно оставить себе. Есть две главные модели монетизации. Первая - платить деньги теплокоммунэнерго (ТКЭ), которые будут компенсировать субсидии, вторая - перечислять деньги, выделенные на субсидии, сразу потребителям.

Вторая модель также имеет несколько вариантов. На счета субсидиантов могут перечислить все деньги на коммуналку, или только "сэкономленные" деньги. "Мое личное мнение: я бы шла поэтапно, потому что это изменение несет риски. Мы не знаем, как поведет себя человек, если мы на карточку отдадим все деньги, и не будет ограничений по использованию. Я не уверена, что в этом случае не упадет платежная дисциплина. Конечная цель - дать деньги людям. Должно быть подготовлено техническое решение: какие карточки и на какой базе. Возможно, нужно начинать с монетизации остатков, тогда мы избегаем риски неоплаты. Потом нужно переходить на полную монетизацию", - рассказывает советник министра финансов Яна Бугримова.

По планам Кабмина, монетизацию для ТКЭ внедрят в этом году, а монетизация для потребителей - в 2018-м. На данный момент международные эксперты, отмечает вице-премьер Павел Розенко, не рекомендуют запускать монетизацию.

"Поверьте, мы неоднократно обсуждали идею монетизации субсидий. Более того, с нами работали очень мощные международные экспертные компании, которые тоже на сегодняшний день в нынешней ситуации не советуют переходить на монетизированные субсидии", - отметил в интервью изданию "Обозреватель" вице-премьер Павел Розенко.

При этом сама монетизация, отмечает Розенко, сделает систему субсидий "неудобной".

"Сейчас, при том количестве людей, которые имеют субсидии (7,5 млн), разговор о монетизации или сама монетизация непосредственно сделает систему субсидий абсолютно неудобной для людей, принесет кучу разных сложностей, начиная с момента открытия счетов до момента невозможности рассчитываться по субсидии в селе, в почтовом отделении за ЖКУ", - сказал он.

Монетизация субсидий - одно из условий меморандума между Украиной и МВФ, однако конкретные сроки в документах не оговариваются.

Сколько украинцы смогут "заработать" на субсидиях

Еще в прошлом году министр энергетики Игорь Насалик предложил свою модель монетизации: деньги на субсидию переводить на карту "Ощадбанка" и ее оплачивать коммунальные услуги. По словам министра, за отопительный сезон, если экономить, на монетизации украинская семья может сэкономить до 10 тысяч гривен.

К примеру, сейчас на отопление одного квадратного метра выделяют пять с половиной кубометров газа. Семье, которая живет в доме площадью 50 квадратов, в месяц может использовать в рамках субсидии 275 кубометров газа. На данный момент один куб голубого топлива стоит 6.8 гривни, за 275 кубов придется отдать 1870 гривен. Часть этой суммы (зависимо от дохода семьи), за остальное заплатит государство. Если вместо 275 кубов потратить 200 кубов, деньги, выделенные субсидией на оплату 75 кубов газа, можно оставить себе и потратить по собственному усмотрению.

При этом монетизации, уверен специалист "Нафтогаза" Алексей Хабатюк, должна предшествовать масштабная верификация. Сейчас Министерство финансов находит субсидиантов, которые сделали покупку на сумму от 50 тысяч гривен, однако найти тех, кто скрывает свой реальный доход, очень сложно.

"Не выполнивши это, переходить к монетизации - это умножения проблем. Мотивация к мошенничеству будет расти", - уверен представитель "Натфогаза" Алексей Хабатюк.

Отметим, Минфин разрабатывает закон "О верификации", рассказали в пресс-службе ведомства. Проект документа на данный момент не опубликован. Свой законопроект, который позволит проводить верификацию "по-новому", разработали по рекомендации Всемирного банка и в Минсоцполитики. Документ утвердили на заседании Кабинета министров 1 февраля.

Главное новшество - появление ревизоров (социальных инспекторов), которые смогут ходить по семьям и проверять, действительно ли они нуждаются в помощи от государства.

Как говорится в проекте закона, инспектор имеет право "инициировать исследование социальным аудитором материально-бытовых условий семьи, которая обратилась за социальной помощью" и "посещать получателей социальной помощи по адресу их проживания". Социальные инспекторы будут работать в органах социальной защиты на местах. Для этого создадут целую структуру во главе с региональными руководителями, которых назначит госсекретарь Министерства социальной политики.

Источник: from-ua.com